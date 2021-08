Real-Coach Ancelotti spricht über eine Ronaldo-Rückkehr

Cristiano Ronaldo wurde in diesem Sommer zwischenzeitlich mit einer möglichen Rückkehr zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Jetzt sagt der neue (alte) Real-Coach Carlo Ancelotti was dahintersteckt.

Der Italiener findet auf einer Pressekonferenz sehr klare Worte, was eine allfällige Rückkehr von CR7 ins Santiago Bernabeu angeht. “Cristiano Ronaldo ist eine Legende von Real Madrid und ich respektiere ihn wirklich. Aber ich habe nie danach gefragt oder geplant, Cristiano in diesem Sommer zu verpflichten. Wir schauen nach vorne”, so Ancelotti.

Ein Wechsel des 36-Jährigen noch in dieser Transferperiode soll inzwischen definitiv vom Tisch sein. Juventus plant fest mit Ronaldo und auch dieser will die neue Saison in Turin verbringen. In einem Jahr kann er dann ablösefrei wechseln. Ein Wechsel zu PSG könnte zu einem Thema werden, eine Rückkehr zu Real wohl eher nicht.

psc 17 August, 2021 14:15