Real-Coach Carlo Ancelotti kritisiert sein Team nach 1. Liga-Niederlage

Real Madrid hat am Montagabend beim 2:3 bei Rayo Vallecano die erste Liga-Niederlage dieser Saison kassiert und damit auch die Tabellenführung verloren. Trainer Carlo Ancelotti geht mit seiner Mannschaft hart ins Gericht.

Der Auftritt seiner Spieler hat dem Italiener nicht gefallen. «Es ist ziemlich klar, was das Problem war: Wir waren nicht so durchschlagskräftig wie der Gegner», so der Italiener nach der Partie. Man habe die Bälle nicht gut von hinten herausgespielt, zu wenig direkt gespielt, die zweiten Bälle nicht bekommen und Probleme bei den Zweikämpfen gehabt: «Die Qualität hat nicht gereicht, um das Spiel auszugleichen. Wir hatten Chancen, die wir normalerweise verwandeln, aber die Durchschlagskraft war auf einem sehr niedrigen Niveau.» Auch die Einstellung seiner Mannschaft moniert Ancelotti: «Wir haben heute verloren, uns fehlte Durchsetzungskraft, die Konzentration in den Zweikämpfen. Wenn du nicht an diese Einstellung des Gegners herankommst, dann hilft dir auch die Qualität nicht dabei, das Spiel zu gewinnen.»

Ein Problem aus Sicht des Real-Trainers sind die vielen Spiele in den vergangenen Wochen: «Vor allem in diesen Spielen, wenn der Gegner sehr eng steht und aggressiv spielt, braucht man Frische und Dynamik, doch das war heute alles nicht da.» Die Enttäuschung sei da, aber man werde weiterkämpfen.

psc 8 November, 2022 09:59