Real-Coach Carlo Ancelotti kündigt seinen Rücktritt an

Der italienische Coach Carlo Ancelotti wird seine lange und äusserst erfolgreiche Trainerkarriere in absehbarer Zeit beenden.

Der 62-Jährige, der mit Real Madrid jüngst im fünften Land einen Meistertitel einheimsen konnte, sagt gegenüber “Amazon Prime”, dass die Madrilenen voraussichtlich seine letzte Station als Trainer sein werden. “Nach Real Madrid, ja, da werde ich wahrscheinlich in Rente gehen. Wenn der Verein will, dass ich zehn Jahre bleibe, werde ich zehn Jahre lang Trainer sein. Aber ich würde gerne mit meinen Enkeln zusammen sein, mit meiner Frau Urlaub machen. Es gibt so viele Dinge, die ich aufgeschoben habe und die ich gerne tun würde”, wird Ancelotti zitiert.

Vorerst läuft der Vertrag des Erfolgscoaches in Madrid bis 2024. Eine Hintertür für eine Fortsetzung der Karriere lässt sich Ancelotti indes offen. Vielleicht übernimmt er noch eine Nationalmannschaft: “Ja, es würde eine Nationalmannschaft geben, aber das ist jetzt verfrüht. Sicherlich nicht für diese Weltmeisterschaft. Für die Weltmeisterschaft 2026, warum nicht, es könnte sein.” Unter Umständen könnte er sich vorstellen, in Kanada, dem Heimatland seiner Frau, tätig zu werden: “Warum nicht, ich würde es natürlich lieben. Kanada hat sehr gut abgeschnitten.”

psc 3 Mai, 2022 15:29