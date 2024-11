Real-Coach Carlo Ancelotti schlägt Alarm

Real Madrid kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt und verliert in der Champions League zu Hause gegen Milan mit 1:3. Nach dem Spiel schlägt Trainer Carlo Ancelotti Alarm.

Der 65-jährige Italiener findet nach der zweiten Pleite in Folge in der Königsklasse klare Worte. "Wir müssen uns Sorgen machen, wir zeigen nicht die beste Version unserer selbst", so Ancelotti. Die Defizite hat der Real-Coach bereits ausgemacht: "Wir sind als Team nicht so kompakt und das müssen wir ändern. Uns fehlt die Ordnung und in der Folge kassieren wir zu viele Gegentore."

In der Champions League stehen für die Madrilenen nach vier Partien nun je zwei Sieg und zwei Niederlage und sieben Gegentore zu Buche. "Es ist normal, dass man sich in einer solchen Situation Sorgen macht. Wir müssen einige lange Nächte aushalten, aber wir müssen hart arbeiten, um Dinge zu verbessern und die Festigkeit finden, die wir so lange hatten und nun nicht haben", führt Ancelotti aus.

Die direkte Qualifikation fürs direkte Achtelfinale der besten acht Mannschaften ist für den Titelverteidiger in Gefahr.

psc 6 November, 2024 11:00