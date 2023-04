Real-Coach Carlo Ancelotti übt scharfe Kritik

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti setzt sich für weniger Spiele und damit weniger Stress für Fussballprofis ein.

Aus Sicht des 63-Jährigen ist die Terminhatz viel zu gross. «Der Spielplan macht einfach keinen Sinn. Der Kalender ist zu vollgepackt, es gibt zu viele Spiele», sagt Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Samstag gegen Celta Vigo: «So ist der Fussball auf keinem guten Weg. Etwas muss sich ändern.»

Bei Real Madrid ist der Terminplan in der Schlussphase besonders eng getaktet: Nur drei Tage nach dem spanischen Pokalfinale am 6. Mai gegen CA Osasuna steht in der Champions League für den Titelverteidiger das Halbfinal-Hinspiel (9. Mai) gegen Manchester City auf dem Programm. Das Rückspiel findet acht Tage später beim englischen Meister statt. Natürlich läuft parallel auch die Meisterschaft weiter.

Aus Sicht Ancelottis sind die Ligen und auch die UEFA und FIFA jeweils nur an ihren eigenen Wettbewerben und weniger am Wohl der Spieler interessiert: «Die spanische Liga denkt nur an sich, der spanische Verband denkt nur an sich, die UEFA denkt nur an sich, die FIFA denkt nur an sich – und niemand denkt an den Spieler», schimpft Ancelotti.

Bereits Anfang Februar hatte der Trainer das Thema angesprochen und gefordert, dass man «an einem Punkt auch einmal stoppen» müsse: «Ich denke, dass es eine Grenze für die Anzahl von Spielen gibt und der momentane Spielplan schon gefährlich nahe an diese Grenze herangerückt ist. Wir müssen irgendwie verhindern, dass diese Grenze überschritten wird.»

psc 21 April, 2023 17:19