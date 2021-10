Real-Boss Perez: “Im Januar werden wir Neuigkeiten zu Mbappé haben”

Real Madrids Präsident Florentino redet nicht mehr um den heissen Brei: Der Klubchef kündigt nun auf offensive Art und Weise einen Transfer von Kylian Mbappé an.

Im Lager der Madrilenen ist man offenbar sehr optimistisch, was eine Verpflichtung des 22-jährigen Weltmeisters angeht. “Wir werden im Januar Neuigkeiten zu Mbappé haben. Wir hoffen, dass am 1. Januar alles geklärt werden kann”, sagt Perez gegenüber der madrilenischen Zeitung “El Debate”. Offen ist, ob der Real-Boss damit bereits einen Wechsel des Franzosen im kommenden Winter-Transferfenster ankündigen will oder ob er von einem ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer spricht. Ab dem 1. Januar kann Mbappé nämlich frei mit Klubs verhandeln und auch schon einen Vertrag mit Gültigkeit ab 1. Juli unterzeichnen.

Wahrscheinlich ist eher letzteres der Fall. Perez rudert nämlich wenige Stunden nach seiner ursprünglichen Aussage zurück, um das bereits sehr angespannte Verhältnis zu PSG nicht weiter zu belasten. “Meine Worte zu Mbappé sind falsch interpretiert worden. Ich habe nur gesagt, dass wir bis nächstes Jahr abwarten müssen, bevor wir Neuigkeiten haben – bei allem Respekt vor PSG, mit denen wir eine gute Beziehung haben”, wird er von “RMC Sport” zitiert.

Klar scheint längst, dass Real versuchen wird, Mbappé von einem Wechsel ins Santiago Bernabeu zu überzeugen. Der Angreifer hatte zuletzt öffentlich bestätigt, dass er eigentlich bereits im vergangenen Sommer wechseln wollte.

psc 5 Oktober, 2021 16:57