Real-Juwel Kubo: Das soll der neue Klub werden

Real Madrid wird sein japanisches Supertalent Takefusa Kubo in der kommenden Saison erneut verleihen. Nun gibt es einen Favoriten für das Geschäft.

Nach Angaben der “AS” wird Real den dribbelstarken Angreifer innerhalb der spanischen La Liga temporär für ein Jahr an Osasuna abgeben. Bereits in dieser Saison spielte Takefusa Kubo auf Leihbasis bei einem anderen Klub: Beim RCD Mallorca sind ihm in 35 Ligaspielen vier Tore und fünf Assists geglückt.

Dass er bereits die nächste Saison bei den Madrilenen spielt, ist ausgeschlossen, da er einen der drei Nicht-EU-Plätze im Kader belegen müsste. Diese sind aber (noch) für andere Profis reserviert.

psc 31 Juli, 2020 17:48