Real-Kapitän Sergio Ramos fällt vorerst aus

Real Madrid muss vorerst auf seinen Kapitän Sergio Ramos verzichten. Der 34-Jährige hat sich beim Länderspiel gegen Deutschland eine Oberschenkelblessur zugezogen.

Zur Ausfallzeit machten die Madrilenen wie üblich keine Angaben. Laut spanischen Medienberichten wird Ramos aber mindestens das Ligaspiel gegen Villarreal am Wochenende und die Champions League-partie gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch verpassen. Auch die Partie gegen Alaves am übernächsten Wochenende könnte zu früh kommen.

psc 19 November, 2020 18:44