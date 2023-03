Real Madrid bereitet 140 Mio. Euro-Angebot für Jude Bellingham vor

Real Madrid kämpft um die Unterschrift von Jude Bellingham. Alleine für die Ablöse würden die Spanier offenbar bis zu 140 Mio. Euro hinlegen.

Der 19-Jährige steht vor einer wichtigen Entscheidung: Verlässt er Borussia Dortmund im Sommer und wenn ja, wohin. Real Madrid, Liverpool und Manchester City gelten als jene Vereine mit den grössten Chancen auf einen Transfer. Und die Spanier könnten davon profitieren, dass Bellingham ein Faible für den Klub hat und angeblich sehr gerne für die Königlichen auflaufen würde.

Laut «AS» ist Real bereit, für den Mittelfeldprofi eine Ablöse von 100 Mio. Euro plus bis zu 40 Millionen an Bonuszahlungen hinzulegen. Dies könnte durchaus reichen. Eine Entscheidung ist aber noch längst nicht gefallen. Zunächst steht ein Gespräch zwischen Bellingham bzw. dessen Vater Mark und Dortmund an, wo die Zukunft besprochen werden soll.

Real hat laut «Foot Mercato» mit dem Bellinghams Vater in der vergangenen Woche bei einem Treffen in London bereits angebandelt.

psc 13 März, 2023 15:36