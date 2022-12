Real Madrid zahlt 72 Mio. Euro für den 16-jährigen Endrick

Bis zuletzt hat sich das Rennen um den brasilianischen Jungstar Endrick zugespitzt. Jetzt ist es entschieden.

Nachdem Paris St. Germain mit einem lukrativen Angebot gescheitert ist und sich inzwischen zurückgezogen hat, ist laut Transferexperte Fabrizio Romano klar, dass der 16-jährige Angreifer von Palmeiras bei Real Madrid landen wird – wie zahlreiche Brasilianer vor ihm. Das Gesamtpaket für Endrick soll sich letztlich auf sage und schreibe 72 Mio. Euro belaufen. Der bisherige Verein erhält 60 Mio. Euro, dazu kommen Steuerkosten. Die Königlichen setzen sich auch gegen Barça und Chelsea.

Final unterschrieben ist noch nichts, dies soll aber in Kürze geschehen. Endrick und dessen Vater werden noch in diesem Jahr in Madrid erwartet, um alles zu fixieren. Voraussichtlich wird der Youngster danach noch in seiner Heimat spielen bis er die Volljährigkeit erreicht.

