Real Madrid an Timo Werner dran

Das wäre ein wahrer Transfer-Hammer! Real Madrid soll sich mit einer Verpflichtung von Timo Werner für den kommenden Sommer beschäftigen.

Während in der Vorsaison Wechselgerüchte um Timo Werner und den FC Bayern aufkamen, scheint der Torjäger von RB Leipzig in dieser Saison in den Fokus von Real Madrid geraten zu sein. Das berichtet “Sky” mit Berufung auf eigene Informationen.

Laut dem Bericht heisst es, dass ein Angebot der Königlichen für den 23-Jährigen nur noch eine Frage der Zeit sei. Im vergangenen Sommer hat Werner seinen Vertrag in Leipzig bis 2023 verlängert. In diesem Kontrakt soll jedoch eine Ausstiegsklausel enthalten sein, wonach der Stürmer bereits im kommenden Sommer den Klub verlassen kann.

Mit den Backup-Optionen für Karim Benzema um Luka Jovic und Mariano Diaz scheinen die Blancos unzufrieden zu sein, wodurch Werner nun der Kandidat sein soll, der das Problem lösen könnte.

adk 14 Januar, 2020 10:15