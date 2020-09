Real Madrid bietet 40 Mio. für einen Leipzig-Profi

Real Madrid blickt mit grossem Interesse auf den spanischen Offensivspieler Dani Olmo von RB Leipzig.

Der 22-Jährige wurde ursprünglich bei Espanyol und später dem FC Barcelona ausgebildet. Via Dinamo Zagreb fand Dani Olmo für 21 Mio. Euro Ablöse den Weg zu RB Leipzig, wo er sofort zu einem Leistungsträger avancierte. Nun bietet Real Madrid laut “Bild” rund das Doppelte der damaligen Ablösesumme.

Für Leipzig finanziell ein lukratives Geschäft. Allerdings wäre ein Olmo-Abgang sportlich ein herber Verlust: Der Jungstar ist in der Offensive nach dem Abgang von Timo Werner noch wichtiger als zuvor.

Zurzeit weilt Olmo für die Nations League-Spiele bei der spanischen Nationalmannschaft. Am Sonntag trifft diese ausgerechnet auf dem Klubgelände von Real Madrid auf die Ukraine. Olmos Weg ins Santiago Bernabeu wäre also kurz.

Sein Berater hält sich gegenüber “Bild” noch bedeckt: “Ich kann weder etwas bestätigen, noch dementieren. Wer weiss, was in zehn Tagen ist. Fest steht: Dani fühlt sich sehr wohl in Leipzig.”

psc 3 September, 2020 19:12