Real Madrid will Antonio Rüdiger unbedingt – 4 Stars könnten geopfert werden

Real Madrid zeigt grosses Interesse an einer Verpflichtung von Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger.

Klubpräsident Florentino Perez höchstpersönlich soll sich für ein Engagement des deutschen Nationalspielers einsetzen. Gemäss einem Bericht von “El Nacional” soll das Gehaltsbudget zunächst entlastet werden, damit man sich auch Rüdiger leisten kann. Eden Hazard, Casemiro und Marco Asensio sollen den Verein bei passenden Angeboten im nächsten Sommer verlassen. Der auslaufende Vertrag von Isco wird offenbar nicht mehr verlängert.

Neben Real zeigen auch Erzrivale Barça und der FC Bayern Interesse an einem Engagement von Rüdiger. Der 28-Jährige selbst hält sich vorerst alle Optionen offen. Auch eine Vertragsvelängerung bei Chelsea ist denkbar. “Ich habe immer gesagt, dass Chelsea mein Ansprechpartner Nummer eins ist. Ich bin derzeit nur auf Chelsea fokussiert. Man wird sehen, was passiert”, sagte der Innenverteidiger der “Welt am Sonntag” jüngst.

psc 15 November, 2021 11:12