Real Madrid definitiert Zeitpunkt für Verkündung des Mbappé-Wechsels

Real Madrid buhlt weiterhin intensiv um Kylian Mbappé. Unterschrieben ist hinsichtlich eines Wechsel noch nichts. Die Madrilenen haben sich aber bereits Gedanken gemacht, wann sie einen entsprechenden Transfer verkünden würden.

Seit dem 1. Januar könnte Mbappé bereits für einen neuen Klub für die kommende Spielzeit unterzeichnen. Bislang hat er dies nicht getan. Obwohl Paris St. Germain weiterhin um eine Vertragsverlängerung kämpft, werden Real Madrid nach wie vor grosse Chancen eingeräumt, den französischen Weltmeister unter Vertrag nehmen zu können.

Sollte dies gelingen, würde die Verpflichtung des 23-Jährigen wohl nicht sofort verkündet werden. Zumindest nicht dann, wenn die Unterschrift bereits in absehbarer Zukunft erfolgt. Real würde einen Mbappé-Transfer nach Informationen von “Spox” und “Goal” erst nach Saisonende verkünden. Man will sich, wie Mbappé auch, auf die Aufgaben in dieser Saison konzentrieren und keine unnötige Unruhe hervorrufen. Wobei diese aufgrund der ständigen Spekulationen und Gerüchte ohnehin schon eine ganze Weile existiert.

psc 22 Februar, 2022 16:42