Real Madrid gerät wegen Endrick ins Haaland-Dilemma

Erling Haaland ist bei Real Madrid im Hinblick auf das Jahr 2024 ein mögliches Transferziel. Der brasilianische Jungstar Endrick ist es schon jetzt. Beide zusammen geht aber wohl nicht.

Wie die «Marca» berichtet, soll der Vater von Endrick den Madrilenen signalisiert haben, dass sein Filius ein Wechsel zu den Königlichen nur dann in Betracht zieht, wenn der Verein von einer künftigen Verpflichtung von Haaland absieht. Die Entourage des 16-Jährigen ist der Meinung, dass die Einsatzzeit des Youngster stark begrenzt werden könnte, wenn der norwegische Mittelstürmer ebenfalls im Kader steht und ihm quasi die Show stiehlt.

Real könnte trotz dieser Bedingung einen Endrick-Transfer forcieren. Angeblich verfügt er in seinem Vertrag bei Palmeiras über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Mio. Euro. Er könnte zudem bis zum Erreichen des 18. Geburtstags in der Heimat bleiben.

Auch Premier League-Schwergewichte und PSG sind am Supertalent dran.

psc 5 Dezember, 2022 18:40