Real Madrid will für Brasil-Youngster Endrick 40 Mio. Euro hinlegen

Real Madrid geht für den erst 16-jährigen brasilianischen Stürmer Endrick wie angekündigt in die Offensive und bereitet nun ein konkretes Angebot vor.

Laut «Marca» sind die Königlichen bereit, 40 Mio. Euro plus Boni für den Youngster von Palmeiras hinzulegen. Endrick sorgt in seiner Heimat bereits für Furore. Ein Wechsel nach Europa ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Interessenten sind hochkarätig, Real Madrid hat sich aber in die Pole Position manövriert und setzt seinen bereits vor einigen Jahren eingeschlagenen Weg von Transfers von jungen Brasilianern fort.

psc 3 November, 2022 09:49