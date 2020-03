Real Madrid hat die Zidane-Entscheidung getroffen

Real Madrid hat in Bezug auf Trainer Zinédine Zidane eine wichtige Entscheidung getroffen.

Nach Angaben der “AS” werden die Madrilenen definitiv mit dem Franzosen auf der Trainerbank in die kommende Saison gehen. Nach einer sehr turbulenten letzten Saison mit gleich zwei Trainerwechseln soll mehr Kontinuität her. Zinédine Zidane, der bis 2022 gebunden ist, soll in jedem Fall bleiben. Selbst im Falle einer titellosen Saison, die nicht unwahrscheinlich ist.

In der Champions League stehen die Königlichen vor dem Aus und auch in der heimischen Meisterschaft führt Barça. In der Copa del Rey ist Real bereits vor längerer Zeit ausgeschieden. Die Coronakrise stellt diese Wettbewerbe ohnehin in Frage, unabhängig davon soll Zidane bei den Blancos aber auch in der kommenden Spielzeit den Trainerposten bekleiden.

psc 20 März, 2020 18:03