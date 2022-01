Real Madrid gelingt finaler Durchbruch bei Kylian Mbappé

Real Madrid scheint bei seinen Bemühungen um die Verpflichtung von Kylian Mbappé am Ziel zu sein.

Wie die “Bild” berichtet, haben sich die Königlichen mit dem französischen Weltmeister definitiv auf einen Wechsel im kommenden Sommer geeinigt. Demnach wird Mbappé in der kommenden Saison im Santiago Bernabeu auflaufen. Er kassiert dann offenbar ein Jahresgehalt von 50 Mio. Euro, was ihn zu einem der bestverdienenden Spieler der Welt macht. Eine Ablöse muss Real nicht zahlen, da der Vertrag des 23-Jährigen in Paris zum Saisonende ausläuft.

PSG kämpfte bis zuletzt um eine Verlängerung des auslaufenden Kontrakts. Das ist jedoch nicht gelungen. Verkündet wird Mbappés anstehender Wechsel nach Madrid frühestens nach dem Aufeinandertreffen der Spanier mit PSG im Champions League-Achtelfinale (15. Februar und 9. März).

psc 31 Januar, 2022 13:12