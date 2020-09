Real Madrid würde Hälfte des Gehalts von Gareth Bale zahlen

Real Madrid möchte die kommende Saison definitiv ohne Gareth Bale bestreiten. Bei einem Abgang des Topverdieners würden die Madrilenen sogar die Hälfte des Salärs übernehmen.

Damit will Real dem 31-jährigen Waliser laut “Telegraph” eine Rückkehr in die Premier League ermöglichen. Englische Klubs sollen durchaus Interesse an Bale zeigen, werden aber vom horrenden Gehalt des Stürmers abgeschreckt.

Vor Jahresfrist stand der Torjäger vor einem Wechsel nach China. Einen solchen Transfer blockten die Madrilenen dann allerdings ab. Nun soll Bale offenbar definitiv gehen, wobei es zuletzt Berichte gab, wonach die Spanier bei einem definitiven Abgang des Angreifers dann doch noch 25 Mio. Euro kassieren möchte. Der “Telegraph”-Bericht widerspricht dieser “Theorie” eher.

psc 9 September, 2020 18:42