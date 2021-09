Real Madrid hat rund ums neue Bernabéu ambitionierte Pläne

Real Madrid will bis Ende 2022 das Estadio Santiago Bernabéu zum modernsten Fussballstadion der Welt umgebaut haben. Doch dabei soll es wohl nicht bleiben, gehört zur prunkvollen Arena auch der entsprechende Kader.

Die Königlichen befinden sich nach wie vor in einem Umbruch, ist der Kader noch lange nicht ausgereift und das Estadio Santiago Bernabéu noch mitten in der Renovierung. Doch feilt Real Madrid weiter an einer glorreichen Zukunft.

So berichtet die spanische Sportzeitung “Marca”, dass die Blancos nicht nur Kylian Mbappé im Fokus haben. Der Angreifer könnte kommendes Jahr nach seinem Vertragsende bei Paris Saint-Germain nach Madrid wechseln. Ihm folgten könnten Erling Haaland, der bei Borussia Dortmund ab 2022 eine Ausstiegsklausel besitzt, und Paul Pogba, dessen Kontrakt bei Manchester United ebenso ausläuft. Auf der Gegenseite könnten Marcelo, Isco und Gareth Bale den Verein verlassen, so die “Marca”.

Unterdessen haben die Verantwortlichen des spanischen Rekordmeisters in diesem Sommer bereits an etlichen Personalbaustellen geschraubt und die Verträge von Lucas Vazquez (2024), Nacho (2023), Dani Carvajal (2025), Thibaut Courtois (2026), Karim Benzema (2023) und Fede Valverde (2027) verlängert.

adk 6 September, 2021 17:17