Real Madrid kämpft um Zidane-Verbleib – Raul wäre bereit

Real Madrid hofft nach einer turbulenten Saison auf einen Verbleib von Trainer Zinédine Zidane. Die Entscheidung fällt nächste Woche. Sollte sich der Franzose für einen Abschied entscheiden, rückt Klublegende Raul in den Fokus.

Der 43-Jährige trägt derzeit die Verantwortung bei der zweiten Mannschaft Reals. Von dort schafften in der Vergangenheit auch schon Zidane und Santiago Solari den Sprung in die 1. Mannschaft. Laut “Cadena SER” werden die Weichen in der kommenden Woche gestellt. Präsident Florentino Perez hofft, dass Zidane an Bord bleibt. Grundsätzlich läuft der Vertrag des Ex-Weltmeisters noch für eine weitere Saison. Sollte er gehen, könnte Raul zum Handkuss kommen. Oder Massimiliano Allegri, der angeblich schon länger auf das Traineramt bei den Königlichen spekuliert.

psc 19 Mai, 2021 17:29