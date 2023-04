Mögliche Ancelotti-Nachfolge: Real Madrid kontaktiert wieder Zidane

Real Madrid nimmt wieder einmal Kontakt zu Zinédine Zidane auf. Der 50-Jährige ist ein Thema, falls Carlo Ancelotti den Verein im Sommer doch verlässt.

Der Italiener betont bislang, dass er seinen noch ein Jahr gültigen Kontrakt bei den Madrilenen respektieren will. Dennoch ist ein Abgang nach dieser Spielzeit nicht ganz ausgeschlossen. Das Abschneiden in der Meisterschaft ist enttäuschend und noch hat die Mannschaft nichts gewonnen, auch wenn in der Copa del Rey und in der Champions League zwei Titelchancen bleiben. Laut «Foot Mercato» wappnet sich die Klubführung der Madrilenen schon einmal für einen allfälligen Ancelotti-Abgang und kontaktiert Ex-Trainer Zinédine Zidane.

Der 50-Jährige hat seit seinem zweiten Rücktritt im Sommer 2021 keinen neuen Job mehr übernommen. Zuletzt wurden Spekulationen über eine Rückkehr zu Juventus laut. Auch Real scheint sich eine Zusammenarbeit mit dem Erfolgscoach aber durchaus wieder vorstellen zu können.

psc 27 April, 2023 17:40