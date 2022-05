Real Madrid ist bei Kylian Mbappé so optimistisch wie noch nie

Der 23-Jährige hat schon vor Monaten klargestellt, dass er seine Entscheidung bezüglich der Zukunft erst nach Saisonende fällen wird. Dieser Zeitpunkt rückt immer näher. Laut Transferexperte Fabrizio Romano gab es in dieser Woche wieder Gespräche zwischen der Real-Führung und dem (Berater-)Umfeld von Mbappé. Nach diesen Unterhaltungen soll man bei den Madrilenen voller Optimismus und Zuversicht sein, dass der französische Weltmeister letztlich ins Santiago Bernabeu wechselt.

Offiziell ist eine Entscheidung indes noch nicht gefallen. Paris St. Germain hat Mbappé noch einmal ein verbessertes Angebot vorgelegt, das weiterhin auf dem Tisch liegt. Die endgültige Entscheidung des Torjägers wird mit riesiger Spannung erwartet.

Real Madrid are more optimistic and confident than ever on Mbappé deal. No official decision yet – Kylian is still thinking about it, but Real sources feel new contacts this week were positive. ⭐️ #Mbappé

PSG improved proposal still on the table, waiting for Kylian to decide. pic.twitter.com/Y6K32Oy6RM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2022