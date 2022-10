Real Madrid möchte lieber Erling Haaland statt Kylian Mbappé

Nachdem sich Kylian Mbappé im vergangenen Jahr für einen Verbleib bei Paris St. Germain und gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschied, scheint er seine Karten bei den Spaniern verspielt zu haben. Diese könnten sich künftig auf Erling Haaland konzentrieren.

Laut einem Bericht der «Sport» wird der norwegische Torjäger bei Real Madrid inzwischen gegenüber Mbappé klar bevorzugt. Zwar wird eine Verpflichtung des ManCity-Profis frühestens im Sommer 2024 aktuell, der Klub würde sich aber wohl eher an diesen richten als an den französischen Weltmeister.

Mbappé soll PSG seinerseits so rasch wie möglich verlassen wollen. Er könnte nun sogar eine Kündigung in Betracht ziehen. Er soll durch eine von den Klubverantwortlichen beauftragten Agentur in den sozialen Medien verunglimpft worden sein und hat sich mit der Klubleitung der Pariser angeblich völlig zerstritten.

psc 14 Oktober, 2022 10:18