Real Madrid macht Kane zur Transfer-Priorität

Real Madrid will im Sommer einen neuen Stürmer verpflichten. In den Fokus rückt Tottenham Hotspurs Harry Kane.

Die spanische Sportzeitung "AS" titelt am Samstag: "Priorität Kane". Demnach will Real Madrid den Stürmer von Tottenham Hotspur gerne verpflichten, er soll der Wunschspieler von Trainer Carlo Ancelotti sein. Trotzdem ist fraglich, ob der spanische Rekordmeister einen Deal bewerkstelligen kann.

Der englische Nationalspieler scheint Tottenham Hotspur zwar verlassen zu wollen, um endlich Titel zu gewinnen, doch Real Madrid will - so berichtet es die "Marca" - nicht mit Spurs-Boss Daniel Levy verhandeln. Seine Taktiken gelten als gefürchtet, so gestaltete sich bereits der Mega-Deal mit Gareth Bale im Jahr 2013 kompliziert, ging letztlich aber über die Bühne. Kane besitzt bei den Spurs noch einen Vertrag bis 2024; neben Real Madrid soll vor allem Manchester United Interesse signalisieren.

Als Kandidat neben Kane wird FC Chelseas Kai Havertz bei Real Madrid gehandelt.

adk 3 Juni, 2023 10:21