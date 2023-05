Real Madrid macht mit Luka Modric alles klar

Real Madrid und Luka Modric haben sich auf eine Vertragsverlängerung geeinigt.

Luka Modric wird seinen bei Real Madrid auslaufenden Vertrag definitiv verlängern. «Relevo» berichtet darüber, dass zwischen den involvierten Parteien alles beschlossen und abgesegnet ist. Nur noch Modrics Unterschrift fehlt zur endgültigen Finalisierung.

Modric wird also noch mindestens eine weitere Saison in das weisse Trikot schlüpfen und dehnt damit seinen Vertrag bis 2024 aus. Wenn es nicht zu hektisch zwischen den anstehenden Spielen wird, soll Modric in den nächsten Tagen seine Unterschrift setzen.

Seit Monaten lieg Modric ein finanziell äusserst verlockendes Angebot aus Saudi-Arabien vor, das ihm etwa 40 Millionen Euro Netto-Jahresgehalt garantiert. Der 37-Jährige nutzte das aber nicht, um Real unter Druck zu setzen. Es herrscht absolute Harmonie.

Das Angebot, das Modric aus Madrid erhalten hat, soll sehr gut sein, da es seine aktuellen Bezüge beibehält und seinen Status als einer der bestbezahlten Spieler der Mannschaft fördert.

aoe 6 Mai, 2023 12:18