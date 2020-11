Real Madrid verfolgt neuen Masterplan für Mbappé & Haaland

Real Madrid will nicht auf seine Klublegende Michel hören, die von einer Verpflichtung von Kylian Mbappé (21) und Erling Haaland (20) abrät. Im Gegenteil: Beide Topstürmer sollen bis 2022 kommen!

Nach Angaben der “AS” bleiben die beiden Jungstars die Wunschspieler der Madrilenen. Dabei könnte Weltmeister Kylian Mbappé den Weg ins Santiago Bernabeu bereits im Sommer 2021 finden. Erling Haaland ist für 2022 “eingeplant”.

Real will dabei von jeweils spezifischen Vertragssituationen der Angreifer profitieren: Mbappé ist nur noch bis 2022 an PSG gebunden. Verlängert er im Laufe dieser Saison nicht, könnten die Franzosen zu einem Verkauf in der nächsten Sommer-Transferperiode gezwungen sein, um noch eine hohe Ablöse kassieren zu können.

Haaland steht in Dortmund bis 2024 unter Vertrag. Ein Gentlemen’s Agreement oder eventuell gar eine Ausstiegsklausel (75 Mio. Euro) ermöglichen dem 20-jährigen Norweger aber bereits zwei Jahre zuvor einen Abgang aus Dortmund. Auch beim Dortmunder sich Real aktiv bewerben.

psc 30 November, 2020 16:03