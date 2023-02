Real Madrid befasst sich mit Napoli-Jungstar Khvicha Kvaratskhelia

Der georgische Nationalspieler Khvicha Kvaratskhelia ist der grosse Senkrechtstarter der aktuellen Serie A-Saison. Die starken Leistungen des 22-Jährigen rufen Real Madrid auf den Plan.

Die Königlichen haben sich in den vergangenen Jahren auf dem Transfermarkt darauf spezialisiert junge Spieler mit maximalem Potential zu verpflichten. Kvaratskhelia würde genau in dieses Profil passen und ist bei Real laut «Cadena SER» tatsächlich ein Thema.

Der junge Angreifer hat in dieser Saison in 23 Pflichtspielen für Napoli bereits elf Treffer und 14 Assists markiert. Sein Vertrag beim Tabellenführer der Serie A läuft bis 2027. In Neapel hat derzeit niemand Interesse an einem Verkauf des Georgiers. Real könnte es in Zukunft dennoch mit eine Transferoffensive versuchen.

