Real Madrid hat einen neuen Plan für Eden Hazard

Real Madrid will Eden Hazard in der kommenden Spielzeit angeblich an einen anderen Verein verleihen. Danach soll ein vorzeitiger Verkauf erfolgen.

Der 31-Jährige kommt bei den Madrilenen im Grunde seit seiner Ankunft im Sommer 2019 nicht wirklich auf Touren. In der aktuellen Saison erzielte Hazard in 22 Pflichtspiel ein mickriges Törchen. Wegen einer Operation am Wadenbein muss er zurzeit pausieren. Gemäss “AS” haben die Real-Verantwortlichen die Hoffnungen auf einen Turnaround bei Hazard aufgegeben: Sie rechnen nicht mehr damit, dass dieser tatsächlich zu einem Leistungsträger avanciert. Stattdessen sollen Neuzugänge (eventuell Kylian Mbappé und Erling Haaland) dem Team neue Impulse verleihen.

Hazard will der La Liga-Klub demnach in der kommenden Saison an einen anderen Verein verleihen. Im Jahr darauf, also im Sommer 2023, soll schliesslich ein Jahr vor Vertragsende ein definitiver Verkauf erfolgen. So könnte zumindest ein Teil der einstigen Ablöse (115 Mio. Euro) wieder eingenommen werden.

Ob sich ein Abnehmer für den Angreifer findet, der auch das notwendige Salär zahlt, muss sich im Sommer zeigen.

psc 4 April, 2022 14:21