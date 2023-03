Real Madrid hat einen neuen Plan mit Jude Bellingham

Real Madrid buhlt weiterhin um Mittelfeldprofi Jude Bellingham. Die Bemühungen um eine Verpflichtung sollen aber erst im kommenden Jahr aufgenommen werden.

Laut «AS» planen die Klubbosse der Königlichen für die kommende Saison weiterhin mit dem Mittelfeldduo Toni Kroos und Luka Modric. Das «Unternehmen Bellingham» soll deshalb auf den Sommer 2024 verschoben werden. Real spekuliert auch, dass der 19-jährige Engländer im kommenden Jahr deutlich günstiger wird, da er beim BVB nur bis Sommer 2025 unter Vertrag steht.

Ob der Poker aufgeht, ist offen: Die englischen Topklubs Liverpool und Manchester City würden Bellingham wohl gerne schon in diesem Sommer unter Vertrag nehmen. Letztlich wird wohl der Spielmacher entscheiden (müssen), ob er auf Real warten und noch eine weitere Saison in Dortmund bleiben will oder vorher wechselt.

psc 3 März, 2023 10:16