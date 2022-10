Reals Nicht-Nationalspieler dürfen sich über langen WM-Urlaub freuen

Real Madrid schickt jene Spieler, die nicht zur WM fahren, im November in einen längeren Urlaub. Toni Kroos klärt in seinem Podcast auf.

Der Spielmacher hat bekanntlich nach der EM im vergangenen Jahr seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalelf gegeben. Seither kann er sich über mehr Freizeit freuen. In dieser Saison darf er sogar Extra-Ferien beziehen. Er und alle übrigen Spieler von Real Madrid, die nicht an der WM zum Einsatz kommen, erhalten nach dem letzten Ligaspiel am 10. November einen dreiwöchigen Urlaub. «Das wurde hier vor kurzem verkündet. Da haben wir auch nicht ‹Nein› gesagt, ursprünglich war das ein bisschen kürzer gedacht», berichtet der 32-Jährige in der neuen Ausgab des Podcasts «Einfach mal Luppen», den er gemeinsam mit seinem Bruder Felix aufnimmt.

In Reals Kader gibt es sehr viele Nationalspieler. Einige Stars können aber Urlauspläne schmieden. Neben Kroos zählen auch David Alaba, Jesús Vallejo, Mariano Díaz, Álvaro Odriozola und Andriy Lunin sowie wahrscheinlich Nacho Fernández, Lucas Vázquez und Daniel Ceballos dazu.

Das weitere Programm ist auch schon bekannt, wie Kroos erklärt: «Es geht dann am 1. Dezember wieder los mit Training in Madrid. Und dann haben wir fast so etwas wie eine Vorbereitung, wir trainieren den gesamten Dezember, um dann am 29., 30. oder 31. Dezember wieder ein Liga-Spiel zu haben, weil die WM dann fertig ist. Alle, die WM spielen, kommen je nach Turnier-Ausscheiden zurück. Es ist halt alles ein bisschen anders.»

