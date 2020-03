Real Madrid plant Verpflichtung von Alphonse Areola

Real Madrid peilt offenbar einen permenanten Transfer von Alphonse Areola an.

Der 27-jährige Franzose wechselte im Zuge des Transfers von Keylor Navas zu Paris St. Germain in umgekehrter Richtung zu Real. Dort ist er in der laufenden Spielzeit die Nummer 2 hinter Thibaut Courtois. Areola kam immerhin in 12 Spielen zum Einsatz und wusste die Verantwortlichen durchaus zu überzeugen.

Laut “AS” möchte Real den Keeper daher fest übernehmen. Eine Kaufoption besteht im Leihvertrag nicht, es sind also Gespräche mit PSG notwendig, wo der Vertrag Areolas bis 2023 läuft. Ob und wie die Franzosen langfristig mit dem Goalie planen, ist unklar.

psc 16 März, 2020 09:26