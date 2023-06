Real Madrid präsentiert Bellingham und enthüllt die Rückennummer

Real Madrid präsentiert am Donnerstag seinen Neuzugang Jude Bellingham. Dabei wird auch enthüllt, dass er die Rückennummer 5 tragen wird.

Diese Trikotnummer trugen bei den Madrilenen bereits sehr gute Spieler. Allen voran Zinédine Zidane. Auch Fabio Cannavaro (2006-2009), Fernando Gago (2009-2011), Nuri Sahin (2011-2012), Fabio Coentrão (2012-2015) und Raphaël Varane (2016-2021) trugen dieses Jersey bereits. Zuletzt wurde sie von Jesus Vallejo getragen, der die Nummer nun aber abgibt. Bellingham ist happy: "Danke an Vallejo, dass ich seine Nummer bekomme. Ich hatte Kontakt mit ihm, um zu sehen, ob das ok für ihn ist, er war da sehr nett, ich bin sehr dankbar. Und ich habe in vielen Interviews gesagt, wie sehr ich Zidane schätze. Ich werde nicht versuchen, wie er zu sein, ich will einfach Jude sein. Aber es ist eine kleine Hommage an Zidane."

Ohnehin ist der 19-jährige Engländer schlicht glücklich über den Wechsel nach Madrid: "Es ist der stolzeste Tag meines Lebens, weil es der grösste Klub in der Geschichte dieses Spiels ist. Nicht viele Spieler bekommen die Chance, bei so einem brillanten, so historischen Klub zu spielen. Ich bin den Leuten sehr dankbar, die mich hierhergebracht haben und mir die Chance geben, für diesen Klub zu spielen. Ich bin nicht nur wegen der Grösse des Klubs gekommen. Als man mir die Vision mit dem Team präsentiert hat, war ich voll dabei. Die Idee, die man hat, war so gut. Das war eine Chance, die ich nicht ablehnen konnte."

psc 15 Juni, 2023 13:32