Real Madrid reist ohne 5 Stars nach Leipzig

Real Madrid tritt die Reise zum Champions League-Spiel bei RB Leipzig mit einem dezimierten Team an. Mit Weltfussballer Karim Benzema, Spielmacher Luka Modric sowie Federico Valverde, Mariano Diaz und Dani Ceballos fehlen prominente Namen verletzungsbedingt.

Die Blessuren von Benzema und Valverde sollen nicht allzu gravierend sein. Trainer Carlo Ancelotti rechnet am kommenden Wochenende im Ligaspiel gegen Girona wieder mit dem Duo. Diaz und Ceballos könnten hingegen noch längere Zeit ausfallen. Routinier Luka Modric bleibt ebenfalls in Madrid und wird in Leipzig nicht auflaufen.

Dafür reist der Titelverteidiger in der Königsklasse mit vier Jugendspielern an, die meist in der zweiten Mannschaft zum Zug kommen: Ersatzkeeper Luis Lopez, Mittelfeldspieler Carlos Dotor, Spielmacher Sergio Arribas und Mittelstürmer Álvaro Rodríguez.

psc 24 Oktober, 2022 14:03