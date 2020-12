Real-Kapitän Sergio Ramos beruft Krisengipfel ein

Real Madrid kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt. Von 15 Spielen konnten nur deren 7 gewonnen werden, zuletzt setzte es wieder zwei (peinliche) Pleiten in Folge ab. Kapitän Sergio Ramos hat seine Teamkollegen jetzt zum Krisengespräch versammelt.

Wie die “AS” berichtet, fand das Gipfeltreffen am Donnerstagmorgen statt. Anwesend waren nur Spieler. Trainer Zinédine Zidane war zwar informiert, blieb dem Treffen aber nach Absprache fern. Insbesondere Sergio Ramos und Luka Modric sollen bei der Spielerversammlung das Wort ergriffen haben. Die Botschaft: Es liege nun an den Spielern den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Nur gemeinsam gehe es. Ramos betonte auch, dass ein Sieg in der Champions League (gegen Gladbach) zum Weiterkommen in jenem Wettbewerb reicht und man somit weiterhin alles in den eigenen Füssen habe. Das Team habe auch schon schlimmere Situationen bewältigt.

Vor der Partie in der Königsklasse steht am Wochenende noch das Spiel beim FC Sevilla an. Ob die Worte von Ramos und Modric fruchten, wird sich da zeigen. Wegen eines Muskelfaserrisses wird Ramos gegen die Andalusier noch fehlen. Sollte es da und nächste Woche gegen Gladbach weitere Niederlagen absetzen, könnte Präsident Florentino Perez wohl die Reissleine ziehen und Trainer Zidane vor die Türe stellen.

psc 3 Dezember, 2020 15:44