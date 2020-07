Real Madrid kürt sich zum spanischen Meister

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Villarreal sichert sich Real Madrid den 34. Meistertitel der Klubgeschichte.

Erstmals seit drei Jahren stehen die Königlichen am Ende der Saison wieder an der Spitze der Tabelle – und dies sogar einen Spieltag vor Schluss. Torjäger Karim Benzema erzielt beide Treffer. Der Anschlusstreffer von Villarreal reicht nicht aus. Da Barça im Parallelspiel gegen Osasuna zu Hause trotz Überzahl verliert, hätte es den Sieg aus Sicht der Madrilenen nicht einmal gebraucht.

Das Team von Trainer Zinédine Zidane zeigt über die gesamte Saison hinweg ligaweit die grösste Konstanz. Vor allem die Defensive vermag zu überzeugen. Im Angriff zeigt Routinier Karim Benzema wiederholt ganz starke Leistungen. Captain Sergio Ramos brilliert mit zehn Treffern. Und letztlich profitiert Real natürlich auch von Schwächen von Erzrivale Barcelona, der während der Saison sogar den Trainer wechselt und zu viele Punkte liegen lässt.

Der Champagner war in Madrid bereits kaltgestellt. Die leicht gedämpfte Meisterfeier ohne Zuschauer kann starten. Am Freitag steht ein Treffen mit dem Bürgermeister von Madrid an.

psc 16 Juli, 2020 22:58