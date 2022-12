Real Madrid verpflichtet den Sohn von Klublegende Marcelo

Mehr als 15 Jahre trug der brasilianische Linksverteidiger Marcelo das Trikot von Real Madrid, ehe er seine Koffer im Sommer packen musste. Über den Sohn des 34-Jährigen bleiben die Verbindungen zu den Königlichen nun aber bestehen.

Real hat nämlich den 13-jährigen Enzo Alves mit dem ersten Vertrag ausgestattet. Bereits seit 2017 spielt der talentierte Offensivspieler in der Akademie. In dieser Saison hat er in sieben Spielen bereits ganze 15 Treffer markiert. Er ist damit Topskorer des U14-Teams. Gut möglich, dass man Enzo Alves schon in ein paar Jahren im Trikot der Real-Profis sieht, wo sein Vater jahrelang spielte.

psc 5 Dezember, 2022 16:58