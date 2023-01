Real Madrid vorerst ohne zwei Leistungsträger

Für Real Madrid geht es nach Saudi-Arabien zur Supercopa de España – das jedoch ohne die verletzten David Alaba und Aurélien Tchouaméni.

David Alaba und Aurélien Tchouaméni bleiben in Madrid und werden nicht mit ihren Teamkollegen nach Saudi-Arabien reisen, um dort um die Supercopa de España zu spielen. Das gab Real Madrid am Montag bekannt. Das Duo laboriert an einer Verletzung im Schollenmuskel in der Wade.

Alaba hat es im rechten Bein erwischt, Tchouaméni im linken. Den beiden Real-Profis droht eine Ausfallzeit von bis zu drei Wochen.

adk 9 Januar, 2023 15:39