Winter-Abgänge erwünscht: Real Madrid will 6 Profis loswerden

Real Madrid will seinen Kader im Winter eher verkleinern. Gleich sechs Profis haben grünes Licht für einen Abgang erhalten – darunter auch hochkarätige Namen.

Angeführt wird die prominente Liste von Gareth Bale, der zwar zu Beginn der Saison unter Trainer Carlo Ancelotti eine kleine Renaissance erlebt hatte, danach aber verletzungsbedingt lange Zeit ausfiel. Laut “Marca” würde der Klub das horrende Salär des 32-Jährigen, der ohnehin nur noch bis Saisonende gebunden ist, gerne sparen. Deshalb darf Bale bereits im Winter gehen. Ob der Waliser dies tut, ist allerdings fraglich bis unwahrscheinlich.

Die Türe offen für einen Abgang ist auch bei Spielmacher Isco (29), der praktisch keine Rolle mehr spielt und in der Hinrunde nur zu sieben Teileinsätzen kam.

Auf der Streichliste stehen ausserdem auch Kapitän Marcelo (33) und die zurzeit eher glücklosen Angreifer Mariano Diaz (28), Luka Jovic (24) und Eden Hazard (30).

Bei all diesen Spielern würden sich die Madrilenen Angebote in jedem Fall anhören. Und den Spielern wohl auch keine Steine in den Weg legen, wenn die Parameter für einen Wechsel stimmen.

psc 27 Dezember, 2021 15:29