Real Madrid setzt 10 Spieler auf die Streichliste

Real Madrid muss den Gürtel enger schnallen und wird sich im Sommer nach Möglichkeit von gleich mehreren Spielern trennen. Nicht weniger als 10 Profis stehen auf der Streichliste.

Angeführt wird diese laut “AS” von Gareth Bale und Eden Hazard. Der Waliser spielt in den Planungen der Königlichen schon länger keine Rolle mehr. Zurzeit ist er an Tottenham ausgeliehen. Sein Vertrag bei Real läuft allerdings noch ein weiteres Jahr. Nur zu gerne würde man ihn von der Lohnliste streichen.

Dasselbe trifft offenbar auch auf Eden Hazard zu, der die hoch gesteckten Erwartungen seit seinem Wechsel im Sommer 2019 nicht erfüllen konnte und immer wieder mit Verletzungsproblemen kämpft. Der Belgier hat allerdings bereits angekündigt, dass er in Madrid bleiben will.

Zu den Kandidaten für Transfers im Sommer zählen bei den Blancos auch Raphaël Varane, der angeblich in die Premier League wechseln möchte, die Stürmer Marco Asensio und Luka Jovic (derzeit an Frankfurt ausgeliehen), Isco, Marcelo, Dani Ceballos (an Arsenal ausgeliehen) und Marian Diaz sowie Borja Mayoral.

Die Coronakrise hat auch Real Madrid hart erwischt. Deshalb sind weitere Einsparungen bei den Gehältern geplant. Am einfachsten ginge dies über Spielerverkäufe, die sogar noch Zusatzeinnahmen generieren würden.

psc 17 Mai, 2021 15:11