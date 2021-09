Real-Neuzugang Eduardo Camavinga erobert die Herzen im Sturm

Eduardo Camavinga ist bei Real Madrid der Mann der Stunde: Der 18-Jährige brillierte bei seinen ersten beiden Jokereinsätzen für die Königlichen und erobert die Herzen im Sturm.

Spanische Medien schwärmen regelrecht für den Mittelfeldprofi. “Der Sieg kam aus der Zukunft”, schrieb etwa die “AS”, nachdem Camavinga mit seinem Assist am späten Siegtreffer in der Champions League gegen Inter massgeblich beteiligt war. Auch die übrigen Gazetten und die Supporter der Königlichen sind voll des Lobes für den Youngster, der bei seinem ersten Spiel für Real am vergangenen Wochenende in der Liga sogar direkt traf.

Sehr zufrieden ist auch Real-Coach Carlo Ancelotti, wobei dieser erst einmal noch etwas auf die Bremse drückt und die Erwartungen zügeln will: “Er hat das Zeug, für Real Madrid zu spielen – trotz seines Alters. Deshalb haben wir ihn auch verpflichtet. Wir müssen aber geduldig mit ihm sein. Er hat noch zu lernen, muss vor allem sein Defensivspiel verbessern. Aber daran arbeiten wir. Er ist ein grosses Talent.”

Wahrscheinlich wird Camavinga aber schon bald eine Chance für einen Startelfeinsatz erhalten. Der Mittelfeldspieler selbst will vor allem weiter dazu lernen und spielen: “Ich arbeite jeden Tag und bin glücklich, eine Vorlage gegeben und ein Tor erzielt zu haben. Aber das ist erst der Anfang, am Sonntag haben wir schon das nächste Spiel.”

psc 17 September, 2021 12:01