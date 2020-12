Real oder Barça? Salah: “Man weiss nie”

Mohamed Salah sieht sich immer mal Spekulationen um seine Zukunft ausgesetzt. Aus Spanien sollen Real Madrid und der FC Barcelona Interesse zeigen. Ganz abwegig scheint ein Wechsel dorthin für den Ägypter nicht.

“Ich denke, Real Madrid und der FC Barcelona sind Topklubs… Man weiss nie, was in der Zukunft passieren wird”, sagt Mohamed Salah im Gespräch mit der “AS”, als er auf das vermeintliche Interesse der spanischen Schwergewichte angesprochen wird.

An eine Klubveränderung verschwendet der Starspieler des FC Liverpool momentan allerdings keinen Gedanken. “Im Moment konzentriere ich mich darauf, mit meinem Verein wieder die Premier League und die Champions League zu gewinnen”, drückt Salah nach.

Der Ägypter präsentiert sich einmal mehr in Fabel-Form und lieferte in dieser Saison bereits 14 Tore und drei Vorlagen in allen Wettbewerben. Salahs Vertrag in Liverpool ist noch bis 2023 datiert. Der 28-Jährige scheint durchaus offen, diesen verlängern zu wollen.

Wie lange er noch an der Anfield Road spielen werde, sei aber eine schwere Frage. “Das alles liegt in den Händen des Vereins”, sagt Salah. “Natürlich will ich hier Rekorde brechen und, ich wiederhole, alle Rekorde im Verein, aber alles liegt in den Händen des Vereins.”

aoe 19 Dezember, 2020 12:57