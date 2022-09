Real ohne Karim Benzema

Real Madrid muss mindestens in den kommenden drei Spielen auf Karim Benzema verzichten. Der Stürmer zog sich in der Champions-League eine Blessur zu, die ihn nun für mindestens drei Partien ausser Gefecht setzen wird. Im Sturm müssen nun andere Spieler Verantwortung übernehmen.

„Das System bleibt gleich. Andere Spieler mit anderen Eigenschaften werden in die Bresche springen“, so Cheftrainer Carlo Ancelotti vor der Partie bei RCD Mallorca. Einer dieser Spieler könnte Eden Hazard sein, der zuletzt ein Tor erzielte und einen Treffer vorbereitete. Ancelotti hält Hazard für einen möglichen Ersatz: „Vielleicht wird Hazard nicht so viele Tore wie Benzema schießen, aber das verlange ich auch nicht von ihm. Wir haben Personal, um das zu meistern, wir haben auch noch Mariano.“

soe 11 September, 2022 13:41