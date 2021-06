Real-Präsident Perez ist bei Raphaël Varane ratlos

Real-Präsident Florentino Perez weiss nicht, ob Raphaël Varane in der kommenden Saison noch für die Königlichen aufläuft.

Der französische Abwehrspieler soll intensiv mit einem Klubwechsel nach der Europameisterschaft liebäugeln. Von einem potentiellen Wechsel auf die Insel ist die Rede. Real-Boss Perez sagt, dass man bislang mit dem 28-Jährigen nicht über dessen Zukunft gesprochen habe: “Verpflichtungen und Verlängerungen sind Angelegenheiten für nach der EM.” Varane habe sich immer sehr gut verhalten. Ob ihm ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet wurde, will Perez nicht verraten. Hingegen sei von einem anderen Verein bisher keine Offerte eingegangen. “Wenn er gehen will, wird er das sagen. Und wenn er bleiben will, wird er das auch sagen”, führt Perez aus.

Der aktuelle Kontrakt des Innenverteidigers läuft nur noch für eine weitere Spielzeit.

psc 25 Juni, 2021 12:03