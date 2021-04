Real-Profi Varane positiv getestet – fehlt gegen Liverpool

Real Madrid muss vor dem Champions League-Viertelfinal-Duell mit Liverpool einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Neben Sergio Ramos fehlt auch Raphaël Varane.

Der Franzose wurde am Dienstagmorgen positiv auf Corona getestet. Er hat sich in Isolation begeben und fehlt beim Heimspiel gegen den FC Liverpool am Abend. Weitere Spieler sind (vorerst) nicht betroffen. Real-Coach Zinédine Zidane muss somit auf sein Stamminnenverteidiger-Duo Ramos und Varane verzichten.

psc 6 April, 2021 13:55