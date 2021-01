Real-Schock: Martin Ödegaard bittet um Transferfreigabe

Real Madrids Mittelfeldprofi Martin Ödegaard hat keine Lust mehr auf seinen Bankplatz bei den Königlichen: Der Norweger bittet um die Transferfreigabe.

Dies berichtet die “Marca”. Der 22-jährige Spielmacher ist im Sommer vorzeitig von einer Leihe zu Real Sociedad nach Madrid zurückgekehrt. Seither kommt er in dieser Saison im Dress der Madrilenen auf lediglich 367 Einsatzminuten – in allen Wettbewerben zusammen! Trainer Zinédine Zidane schenkt dem norwegischen Nationalspieler, der bereits mit 16 Jahren für die Summe von fast 3 Mio. Euro zum La Liga-Klub wechselte, wenig Vertrauen. Und dies obwohl Ödegaard auf eine sehr erfolgreiche letzte Saison zurückblickt: Für Real Sociedad gelangen ihm in der vergangenen Saison in 36 Pflichtspielen sieben Tore und neun Assists.

Trotz des geringen Vertrauens will der Franzose aufgrund des dicht gedrängten Terminkalenders in dieser Saison nicht, dass Ödegaard den Klub während der laufenden Transferperiode verlässt. Wer sich am Ende durchsetzt, ist offen. Grundsätzlich ist der Norweger bis 2023 an Real gebunden.

psc 19 Januar, 2021 19:05