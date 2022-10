Real siegt im Clásico: Ancelotti bescheiden, Xavi «mit fast nichts zufrieden»

Real Madrid setzt sich im Clásico gegen den FC Barcelona mit 3:1 durch. Während bei Barça Enttäuschung herrscht, sind die Madrilenen hoch zufrieden.

Treffer von Karim Benzema (12.), Federico Valverde (35.) und Rodrygo Goes (90.+1) sorgten dafür, dass Real Madrid am Sonntag in LaLiga den FC Barcelona mit 3:1 schlug. Bei den Katalanen traf derweil nur Ferran Torres (85.).

Ein enttäuschter Xavi Hernández sagte im Anschluss: «Wir haben einen Negativlauf. Wir versuchen es und sind bemüht. Zum Glück sind es nur drei Punkte. Wir hatten die Chance, die Tabellenführung zu behaupten, doch wir gehen mit leeren Händen nach Hause. Wir hatten unsere Momente und haben sie nicht ausgenutzt. Real hat sehr gut verteidigt. Wir müssen diese negative Dynamik, dass am Ende nichts Zählbares dabei herauskommt, ändern. Das Gefühl ist sehr schlecht, ich kann mit fast nichts zufrieden sein.»

Carlo Ancelotti gab sich derweil bescheiden. «Ich glaube, der Schlüssel des Spiels war die erste Hälfte, in der wir besser, energischer und effektiver waren. Wir haben sehr gut von hinten herausgespielt. Sie haben die Angewohneit, sehr hoch zu pressen und da hatten wir das Vertrauen, nach vorn zu gehen und dort effektiv zu sein. Defensiv waren wir gut, denn wir haben als Kollektiv gearbeitet, wenig Räume gelassen», sagte der Italiener und bekräftigte: «Es sind am Ende drei Punkte, die wir dem Gegner wegnehmen. Barcelona ist ein starkes Team mit vielen Ressourcen. Die Saison ist sehr lang, hat noch viele Spiele. Wir sind sehr zufrieden mit dem Spiel, aber mehr auch nicht.»

adk 16 Oktober, 2022 20:27