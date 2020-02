Real-Stürmer Luka Jovic klagt an: “Bisher nicht zufrieden”

Luka Jovic stürmt seit dieser Saison für Real Madrid. Mit seinem bisherigen Saisonverlauf in Spanien ist der 21-jährige Torjäger nicht zufrieden.

Dies hat der serbische Nationalspieler jetzt im Interview mit dem YouTube-Kanal “Sportsko popodne sa Kristinom” verraten. Dabei gibt Luka Jovic offen zu: “Ich bin ehrlich: Mit dieser Saison bin ich bisher nicht zufrieden. Weil ich weiss, dass ich es besser kann. Manchmal schaue ich mir auf YouTube mein Spiel von der letzten Saison an und frage mich: Was ist los? Aber wir alle wissen, dass Real Madrid ein grosser Verein ist und ein junger Spieler, der im Alter von 21 Jahren kam und für den 60 Millionen Euro gezahlt wurden, es schwer hat. Der Druck ist gross. Ich kämpfe derzeit ohne grossen Erfolg.”

Jovic klagt an, dass seine Leistung derzeit kritisch beäugt wird. Es sei “noch eine negative Atmosphäre zu spüren, wenn über mein Spiel bei Real Madrid gesprochen wird. Ich hoffe aber, dass ich den Leuten zeigen kann, dass ich zurecht hier bin. Dass ich hier bin, weil ich Qualität besitze. Ich konzentriere mich auf den Fussball und will schnellstmöglich in Form kommen. Es ist eine sehr schwere Phase der Eingewöhnung.”

Der 22-Jährige kommt in dieser Saison auf 21 Pflichtspiele für die Madrilenen. Dabei sind ihm “nur” ein Tor und zwei Assists gelungen. In der Vorsaison traf er für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga noch am Laufmeter.

psc 4 Februar, 2020 09:32