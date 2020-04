Real und ManCity Favoriten um Kane

Harry Kane teilte erst kürzlich mit, dass er Tottenham verlassen könnte. Englische Medien berichten derweil, dass Real Madrid und Manchester City die Favoriten um den Stürmerstar sind.

“Ich will Titel, lieber früher als später”, erklärte Harry Kane vor ein paar Tagen im Interview mit “Sky Sports”. “Es ist also nicht sicher, dass ich für immer bei Tottenham bleiben werde”. Gemäss “Express” sind Real Madrid und Manchester City am englischen Torjäger interessiert und zugleich auch Favoriten auf einen möglichen Transfer.

Der 26-Jährige erzielte in der laufenden Saison 17 Treffer in 25 Pflichtspielen für die Spurs. Sein Vertag bei den Nordlondonern ist indes noch bis Juni 2024 datiert.

adk 5 April, 2020 16:47