Trotz Chancenplus: Real verpasst Sieg im Clasico

Real Madrid hat den Sieg im ersten Clasico der Saison beim FC Barcelona trotz Chancenplus verpasst.

Die Mannschaft von Trainer Zinédine Zidane trat im Camp Nou stärker auf als das schwache Heimteam. Rund eine Viertelstunde vor Schluss erzielt Gareth Bale auch den vermeintlichen Siegtreffer. Doch wegen eines Offside wird dieser aberkannt. Am Ende trennen sich die Teams torlos und verbleiben punktgleich an der Spitze der Tabelle. Insgesamt hält das Spiel nicht wirklich, was es im Vorfeld versprach. Die Partie hätte eigentlich bereits im Oktober stattfinden sollen, musste aber wegen politischen Protesten in Barcelona verschoben werden.

psc 18 Dezember, 2019 21:58